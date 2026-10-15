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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Intesa Sanpaolo SpA
41.08 USD -0.16%
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Intesa Sanpaolo SpA (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,93 Milliarden USD gegenüber 13,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 39,87 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber 3,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 32,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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