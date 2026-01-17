Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618

Bilanzprognose 17.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Intesa Sanpaolo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bei Intesa Sanpaolo stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Intesa Sanpaolo öffnet voraussichtlich am 01.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,093 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Intesa Sanpaolo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 43,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,77 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,94 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,529 EUR, gegenüber 0,480 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 27,28 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 52,39 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch