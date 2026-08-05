Intervacc AB Registered Shs Aktie 35783704 / SE0009607252
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intervacc Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Intervacc Registered lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Intervacc Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,050 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 28,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,0 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,210 SEK, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 17,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,1 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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