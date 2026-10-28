|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Intervacc Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Intervacc Registered wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,060 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,4 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intervacc Registered einen Umsatz von 5,4 Millionen SEK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,230 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,270 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,5 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intervacc AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Intervacc Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Intervacc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Intervacc Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Intervacc Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Intervacc Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Intervacc AB Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI & DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.