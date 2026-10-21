International Seaways Aktie 34577495 / MHY410531021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: International Seaways veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
International Seaways lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte International Seaways noch 1,42 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 57,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 308,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 196,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,09 USD, gegenüber 6,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,43 Milliarden USD im Vergleich zu 843,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Seaways Inc Registered Shs When Issued
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: International Seaways veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: International Seaways gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: International Seaways gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: International Seaways stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu International Seaways Inc Registered Shs When Issued
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
International Seaways am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.