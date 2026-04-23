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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Interface zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Interface
22.02 CHF -0.31%
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Interface wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,330 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 320,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 297,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

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Silber – der unterschätzte Gewinner?
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Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
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Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’596.75 19.90 SXEBNU
Short 13’873.01 13.97 STCBFU
Short 14’400.20 8.93 B58SLU
SMI-Kurs: 13’067.63 22.04.2026 17:30:56
Long 12’534.04 19.90 SW7BAU
Long 12’233.13 13.68 S6IBVU
Long 11’711.06 8.93 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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