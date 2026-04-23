Interface Aktie 18606426 / US4586653044
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Interface zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Interface wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,330 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 320,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 297,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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