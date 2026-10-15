Erste Schätzungen: Interface präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Interface präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,618 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,77 Prozent verringert. Damals waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Interface in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 377,6 Millionen USD im Vergleich zu 364,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch