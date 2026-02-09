Erste Schätzungen: Interface öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Interface wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,403 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Interface 0,370 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Interface 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 350,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Interface 335,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 1,48 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 1,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch