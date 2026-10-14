Erste Schätzungen: InterDigital legt Quartalsergebnis vor

InterDigital stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 156,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 164,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 796,4 Millionen USD, gegenüber 834,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch