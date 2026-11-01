Erste Schätzungen: Interactive Strength stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Interactive Strength wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -11,435 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -217,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 35,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Interactive Strength einen Umsatz von 4,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -75,125 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1202,390 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net