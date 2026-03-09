Integra Resources Aktie 127207482 / CA45826T5098
09.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Integra Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Integra Resources wird sich voraussichtlich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Integra Resources in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 73,1 Millionen CAD im Vergleich zu 42,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,333 CAD je Aktie, gegenüber -0,140 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 346,7 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 41,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
