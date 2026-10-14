Erste Schätzungen: Insperity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Insperity wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,214 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Insperity -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,64 Milliarden USD gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie, gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,91 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch