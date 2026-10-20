Inseego Aktie 132208024 / US45782B3024
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Inseego legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Inseego wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Inseego noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 31,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,2 Millionen USD gegenüber 45,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,727 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 154,5 Millionen USD, gegenüber 166,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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