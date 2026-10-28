Erste Schätzungen: Inpex veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Inpex wird voraussichtlich am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 130,00 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 58,72 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 53,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 471,78 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 723,95 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 459,68 JPY, während im vorherigen Jahr noch 330,82 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.259,80 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.011,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch