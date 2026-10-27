Erste Schätzungen: Innoviz Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Innoviz Technologies wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,067 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,35 Prozent auf 19,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Innoviz Technologies noch 15,3 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,300 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 69,1 Millionen USD, gegenüber 55,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch