ING Group NV Aktie 429711 / US4568371037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ING Group NV (spons ADRs) äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,764 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ING Group NV (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll ING Group NV (spons ADRs) 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ING Group NV (spons ADRs) 6,89 Milliarden USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 28,14 Milliarden USD, gegenüber 69,69 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu ING Group NV (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ING Group NV (spons. ADRs)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.