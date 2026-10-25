Erste Schätzungen: Infinity Natural Resources A präsentiert Quartalsergebnisse

Infinity Natural Resources A stellt voraussichtlich am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,760 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Infinity Natural Resources A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 180,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 125,77 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 686,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 356,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch