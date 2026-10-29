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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Infant Bacterial Therapeutics (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Infant Bacterial Therapeutics (B) lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,670 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Infant Bacterial Therapeutics (B) noch -0,750 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -6,720 SEK aus. Im Vorjahr waren -4,840 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
Analysen zu Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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