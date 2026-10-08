Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Indutrade A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Indutrade A wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,36 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,85 SEK je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,85 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Indutrade A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,86 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,56 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,03 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,21 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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