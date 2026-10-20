Industrie De Nora Aktie 119934456 / IT0005186371
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrie De Nora stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Industrie De Nora wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,060 EUR je Aktie gegenüber 0,120 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 222,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 215,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,353 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,410 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 903,6 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 875,0 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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