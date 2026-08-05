Industrial Securities Aktie 11757468 / CNE100000V95
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Industrial Securities äussert sich voraussichtlich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,107 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Industrial Securities nach der Prognose von 1 Analyst 3,50 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,06 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,409 CNY im Vergleich zu 0,320 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 13,45 Milliarden CNY, gegenüber 18,15 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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