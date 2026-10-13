Industrial Logistics Properties Trust Aktie 39290605 / US4562371066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Industrial Logistics Properties Trust
|
06:21
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Industrial Logistics Properties Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Industrial Logistics Properties Trust
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker starten dürfte, wird für den deutschen Aktienmarkt ein Minus erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.