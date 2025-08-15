Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Industrial Commercial Bank of China präsentiert voraussichtlich am 30.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,245 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 196,94 Milliarden CNY für Industrial Commercial Bank of China, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 433,91 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,07 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 794,88 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.723,58 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.ch