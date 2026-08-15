Industrial & Commercial Bank of China Aktie 2739966 / CNE1000003G1
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Commercial Bank of China präsentiert Quartalsergebnisse
Industrial Commercial Bank of China präsentiert voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,245 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Commercial Bank of China ein EPS von 0,250 HKD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 218,76 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 417,21 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 CNY im Vergleich zu 1,09 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 864,51 Milliarden CNY, gegenüber 1.639,17 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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