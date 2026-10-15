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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Industrial Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial Bank
18.25 CNY 0.55%
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Industrial Bank wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,877 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,940 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,34 Prozent auf 52,19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,48 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,46 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 212,82 Milliarden CNY, gegenüber 371,81 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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