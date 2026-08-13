Industrial Bank Aktie 2877856 / CNE000001QZ7
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Industrial Bank legt Quartalsergebnis vor
Industrial Bank wird sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten schätzen, dass Industrial Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,905 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 41,25 Prozent auf 54,81 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Bank noch 93,28 Milliarden CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY, während im vorherigen Jahr noch 3,46 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,93 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 371,81 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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