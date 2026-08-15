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Industrial and Commercial Bank of China Aktie 4760328 / US4558071076

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15.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Industrial and Commercial Bank of China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Industrial and Commercial Bank of China
18.27 USD -0.05%
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Industrial and Commercial Bank of China wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,722 USD aus. Im letzten Jahr hatte Industrial and Commercial Bank of China einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 32,35 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 39,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD aus. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 127,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 210,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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