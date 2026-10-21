indie Semiconductor Aktie 112072174 / US45569U1016
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: indie Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
indie Semiconductor gibt voraussichtlich am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,039 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 70,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 30,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,174 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,730 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 266,6 Millionen USD, gegenüber 217,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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