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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Implantica A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Implantica A wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,080 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,0 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,1 Millionen SEK erzielt wurde.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,300 EUR je Aktie, gegenüber -3,100 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 3,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 23,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implantica AG (A) Swedish Depositary Receipt Repr 1 Sh -A-
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04.11.26
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07.05.26
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Analysen zu Implantica AG (A) Swedish Depositary Receipt Repr 1 Sh -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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