Implantic a Aktie 57092305 / SE0014855029
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Implantica A legt Quartalsergebnis vor
Implantica A lässt sich voraussichtlich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Implantica A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,072 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Implantica A noch -0,880 SEK je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 4,7 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,319 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,100 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 3,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 23,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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