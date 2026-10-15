Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’223 1.2%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9272 -0.5%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’161 1.4%  Bitcoin 68’125 0.4%  Dollar 0.8272 -0.9%  Öl 105.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VW-Aktie: Volkswagen bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
Infomaniak-Aktie: Keine Halbjahreszahlen zum 31. Oktober
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Suche...
ETF Sparplan

Imperial Oil Aktie 690393 / CA4530384086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Imperial Oil öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Imperial Oil
115.75 EUR -0.09%
Kaufen Verkaufen

Imperial Oil stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 CAD gegenüber 1,07 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,00 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 37,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Imperial Oil einen Umsatz von 11,61 Milliarden CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,48 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,03 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,16 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Imperial Oil Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten