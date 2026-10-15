Erste Schätzungen: Imperial Oil öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Imperial Oil stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 CAD gegenüber 1,07 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,00 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 37,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Imperial Oil einen Umsatz von 11,61 Milliarden CAD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,48 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,03 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,16 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch