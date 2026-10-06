Impact Coatings AB Aktie 1982628 / SE0001279142
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Impact Coatings AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Impact Coatings AB stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Impact Coatings AB -0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Impact Coatings AB mit einem Umsatz von insgesamt 32,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 133,58 Prozent gesteigert.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,460 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 85,0 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 47,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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