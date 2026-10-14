Erste Schätzungen: Illumina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Illumina wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Illumina in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,36 USD, gegenüber 5,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 4,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch