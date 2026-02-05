Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ilkka-Yhtymae Aktie 12668 / FI0009800197

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae äussert sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,015 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 31,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Ilkka-Yhtymae für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,294 EUR, gegenüber 0,240 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 37,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 53,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

