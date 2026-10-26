Erste Schätzungen: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Iida Group wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 59,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 381,99 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 260,84 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 229,13 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.658,64 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.508,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch