|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Iida Group wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 59,10 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 381,99 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 260,84 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 229,13 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.658,64 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.508,86 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Iida Group Holdings Co Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Iida Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Iida Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Iida Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Iida Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Iida Group Holdings Co Ltd.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.