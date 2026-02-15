Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: iHeartMedia A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

iHeartMedia A wird voraussichtlich am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,693 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -6,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,84 Milliarden USD, gegenüber 3,85 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.ch