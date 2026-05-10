IFB Industries Aktie 1121974 / INE559A01017
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10.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IFB Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IFB Industries wird voraussichtlich am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,90 INR gegenüber 4,66 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,61 Prozent auf 14,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte IFB Industries noch 13,34 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 40,93 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 29,35 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 55,12 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 50,86 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
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