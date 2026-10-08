Erste Schätzungen: Idun Industrier Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Idun Industrier Registered B präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,85 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 278,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Idun Industrier Registered B 1,28 SEK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Idun Industrier Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 624,5 Millionen SEK im Vergleich zu 521,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,70 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,66 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,30 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch