Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Idorsia öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,275 CHF aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,25 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Idorsia im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 53,8 Millionen CHF abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,5 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,787 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,520 CHF vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 226,2 Millionen CHF, nachdem im Vorjahr 220,6 Millionen CHF in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch