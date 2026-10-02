ICICI Bank Aktie 1067170 / US45104G1040
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02.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ICICI Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ICICI Bank wird voraussichtlich am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,382 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ICICI Bank ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll ICICI Bank nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 3,52 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,72 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 47 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 40 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,19 Milliarden USD, gegenüber 35,43 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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