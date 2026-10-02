Erste Schätzungen: ICICI Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ICICI Bank wird voraussichtlich am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 18,15 INR aus. Im letzten Jahr hatte ICICI Bank einen Gewinn von 18,71 INR je Aktie eingefahren.

ICICI Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 337,26 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 48 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 80,74 INR, gegenüber 75,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 41 Analysten durchschnittlich auf 1.363,16 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.130,90 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch