Erste Schätzungen: Ichor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ichor wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ichor noch -0,670 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Ichor nach den Prognosen von 8 Analysten 330,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 947,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch