Ibotta Aktie 134027723 / US4510511060
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ibotta stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ibotta öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ibotta im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,076 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ibotta in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 88,6 Millionen USD im Vergleich zu 83,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,663 USD aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 353,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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