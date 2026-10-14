IBIDEN Aktie 762070 / JP3148800000
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IBIDEN gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
IBIDEN wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 37,69 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte IBIDEN 16,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 34,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,02 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 132,31 Milliarden JPY aus.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 154,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 114,08 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 552,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 416,20 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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