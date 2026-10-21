Erste Schätzungen: Iamgold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Iamgold wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,575 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 973,2 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,24 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,62 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,39 Milliarden CAD, gegenüber 3,99 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch