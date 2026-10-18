IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie 111668126 / US44891N2080
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
IAC-InterActiveCorp Registered stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,195 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll IAC-InterActiveCorp Registered 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 442,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IAC-InterActiveCorp Registered 589,8 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,39 USD je Aktie, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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