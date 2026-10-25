Erste Schätzungen: Hyperfine legt Quartalsergebnis vor

Hyperfine äussert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hyperfine in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 20,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch