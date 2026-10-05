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Hygon Information Technology a Aktie 120695834 / CNE100005PT2

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hygon Information Technology A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hygon Information Technology a
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Hygon Information Technology A präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,560 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hygon Information Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 51,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,03 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,08 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,10 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 22,43 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 14,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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