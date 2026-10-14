Hyatt Hotels Aktie 10680222 / US4485791028
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hyatt Hotels vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hyatt Hotels lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyatt Hotels die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,766 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hyatt Hotels noch -0,510 USD je Aktie verloren.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hyatt Hotels für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,75 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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