Hwatsing Technology a Aktie 119139982 / CNE100005QL7
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hwatsing Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hwatsing Technology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,19 Prozent auf 1,63 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hwatsing Technology A noch 1,24 Milliarden CNY umgesetzt.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,27 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,20 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,06 Milliarden CNY, gegenüber 4,63 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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